На 750 тыс. руб. оштрафован спекулянт, снабжавший польских «мрувок» горючим

Калининград, , 14:17 — REGNUM В Калининградской области суд оштрафовал топливного спекулянта на внушительную сумму — 750 тысяч рублей — за попытку дать взятку начальнику отдела полиции. Как сообщили сегодня, 17 мая, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета РФ, инцидент произошел в приграничном с Польшей Озерском районе.

Летом 2017 года в одном из поселков Озерского района полицейские изъяли 25 тонн топлива различных видов, а также алкоголь и табачную продукцию, не имеющие специальной маркировки акцизными марками. Всё это предназначалось польским гражданам, которые в ежедневном режиме покупают в России горючее, алкоголь и табак, пользуясь разницей в цене.

Через несколько дней после следственных действий 63-летний владелец подпольной АЗС передал лично начальнику отдела полиции по Озерскому району взятку в размере 100 тыс. рублей.

После передачи денег спекулянт был задержан сотрудниками УФСБ России по Калининградской области. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»).

В ходе предварительного следствия и в суде мужчина признал себя виновным в совершенном преступлении. Приговором Гусевского городского суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 750 тыс. рублей.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что подобные АЗС в Калининградской области построены специально для польских «мрувок» («муравьи» по-польски) — жителей северных воеводств Польши, где царит высокая безработица.

По данным пограничного управления ФСБ, одна подобная АЗС заправляет до 500 польских машин.

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