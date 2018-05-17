Из-за ДТП на северо-востоке Москвы образовались пробки

Москва, , 14:01 — REGNUM К образованию заторов на северо-востоке Москвы привело дорожно-транспортное происшествие на Осташковской улице, сообщила 17 мая пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Авария произошла в полдень, столкнулись грузовой и легковой автомобили. ДТП стало причиной гибели одного из участников дорожного движения.

«Грузовое и легковое авто полностью перекрыли проезжую часть в сторону области после пересечения с Широкой ул. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

На время устранения последствий аварии, организован объезд по встречным полосам. Специалисты ЦОДД попросили водителей по возможности объезжать аварийный участок.

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