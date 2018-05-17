В Подольске обнаружен труп сотрудника полиции

Подольск, Московская область, , 13:52 — REGNUM 41-летний сотрудник полиции найден мертвым в Московской области. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Трагедия произошла в среду, 16 мая, в городе Подольск.

«На момент гибели 16 мая он (прапорщик) находился не при исполнении и был одет в штатскую одежду», — передает вещатель.

По предварительным данным, мужчина скончался от побоев.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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