В Подольске обнаружен труп сотрудника полиции

Подольск, Московская область, 17 мая 2018, 13:52 — REGNUM 41-летний сотрудник полиции найден мертвым в Московской области. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Трагедия произошла в среду, 16 мая, в городе Подольск.
«На момент гибели 16 мая он (прапорщик) находился не при исполнении и был одет в штатскую одежду», — передает вещатель.
По предварительным данным, мужчина скончался от побоев.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
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