Представитель НАТО пытался «подзаработать» на Украине на спецоборудовании

Киев, , 13:48 — REGNUM Представитель миссии НАТО на Украине, гражданин Чехии полковник Мирослав Пеликан пытался на продаже спецоборудования, сообщает 17 мая УНИАН.

Согласно сообщению, Пеликана задержала служба безопасности Украины (СБУ), которая выяснила, что он был посредником между чешским продавцом спецоборудования и покупателями на Украине. При этом задача полковника заключалась в консультацях украинской армии по вопросам реформ в сфере логистики.

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После скандала в НАТО заявили, что все вопросы — к Чехии. В результате Пеликан был отозван с Украины, поскольку его обязательства как эксперта якобы «завершились».

Напомним, на Украине регулярно случаются коррупционные скандалы с участием министерства обороны и госконцерном «Укроборонпромом».

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