В Костромской области задержан подозреваемый в убийстве ребенка

Кострома, , 13:38 — REGNUM В Костромской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве малолетней девочки. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

По данным ведомства, тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено на берегу реки Сендеги на территории Костромского района 16 мая. Сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали местного жителя.

«В ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в течение 3-х часов установлен подозреваемый, — говорится в сообщении. — Им оказался 54-летний сосед из дома, где проживала потерпевшая».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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