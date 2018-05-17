В результате ДТП на северо-востоке Москвы погиб человек

Москва, , 13:30 — REGNUM В результате столкновения грузового и легкового автомобиля на северо-востоке Москвы погиб один человек, сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

Авария произошла в 12:00 в районе МКАД по адресу ул. Осташковская, 28. По факту происшествия ведется расследование. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщало ИА, 12 мая на юге Москвы в районе улицы Чертановская произошло ДТП с участием легкового автомобиля. В результате аварии погиб один человек.

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