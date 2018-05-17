Убийство или суицид? – в Югре найдено тело главы посёлка

Излучинск, Югра, , 13:13 — REGNUM Глава югорского посёлка Излучинск Алексей Кудрик найден мёртвым, с огнестрельным ранением днём 17 мая. Тело обнаружено в одном из гаражей ГСК «Железнодорожник», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР по ХМАО.

На месте происшествия работают следователи, проводится процессуальная проверка. Версия о самоубийстве, которую выдвигают некоторые СМИ, СКР по ХМАО на данный момент не подтверждает. У погибшего остались жена и двое детей.

Алексей Кудрик многим запомнился экстравагантным прошлогодним снимком в ванной с жижей, похожей на нефть. Тогда его Instagram заполонили комментариями, однако Кудрик не ответил на предположения.

Алексей Кудрик родился 22 мая 1971 года в Омске. После окончания школы учился в Тюменском индустриальном институте по специальности «Геофизические методы поисков и разведки». Далее по распределению был направлен в Нижневартовск, где работал геофизиком в государственном геофизическом предприятии «Самотлорнефтегеофизика». На должность главы посёлка Излучинска назначен в 2010 году. В 2018 году его полномочия истекали.