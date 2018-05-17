В Прикамье образовался провал глубиной с шестиэтажный дом

Пермь, , 13:14 — REGNUM В Кунгурском районе Пермского края местные жители обнаружили глубокий карстовый провал. Воронка уходит под землю на 18 метров, что примерно с шестиэтажный дом, сообщают местные СМИ.

Специалисты лаборатории-стационара Горного института Уральского отделения РАН осмотрели провал и огородили место проседания грунта сигнальной лентой. Жителей предупредили о том, что ходить здесь не следует, отмечает ura.news.

Как сообщает портал vetta.tv, большой провал образовался на территории Зарубинского сельского поселения. В настоящее время он не представляет опасности.

Добавим, что в Кунгурском районе находится один из самых больших и известных карстовых провалов. Он обнаружен еще в 1980-е годы. Глубина провала составляет 20 метров, а диаметр 50.

В 2016 году в деревне Николичи Зарубинского поселения Кунгурского района загадочным образом исчезло озеро Пещёры. По версии местных жителей, ушла через образовавшийся провал. Одни связывали исчезновение озера с нефтедобычей, другие с землетрясением в Свердловской области, которое произошло в 2015 году.

Карстующиеся породы широко развиты на территории Пермского края. По данным информресурсов, общая площадь карстовых районов — 45,9 тыс. квадратных километров. Кунгурский район занимает лидирующее место. Карст — это растворение гипсовых пород подземными водами. В Кунгурском районе огромное количество карстовых форм рельефа, в первую очередь воронок.

Специалисты отмечают, что в Пермском крае установлены две крупнейшие геодинамические активные зоны регионального уровня — в пределах городов Березники и Пермь. Однако карстовые провалы постоянно происходят в разных районах Прикамья.

Стоит отметить, что в начале мая 2018 года «Уралкалий» сообщил о новом провале. Рядом с Соликамском образовалась широкая воронка. В середине апреля провал был обнаружен в Березниках возле жилого дома.

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