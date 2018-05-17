На Ямале работодатель наказан за ксенофобию

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 13:23 — REGNUM На Ямале наказан работодатель, публично заявивший об отказе приёма на работу лиц определённой внешности. Ему назначено административное наказание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружной прокуратуре.

Установлено, что житель Ноябрьска разместил в группе социальной сети «Газета Копейка» объявление о невозможности приёма на работу по вакантной должности администратора лиц определённого типа внешности. Чем несказанно поразил жителей города, так как обычно, наоборот, работодатели с трудом берут на работу тех, кто к этому типу не относится.

Отмечается, что граждане, которые подбирают персонал по национальному или внешнему признаку, полу и возрасту, нарушают трудовое законодательство РФ.

Суд признал доводы прокуратуры правомерными и оштрафовал работодателя согласно статьи 13.11.1 КоАП РФ («Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера»). Санкция административной статьи тянет на 10−15 тысяч рублей.