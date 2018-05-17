Главный санитарный врач США оказал медпомощь человеку на борту самолета

Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Главный санитарный врач США Джером Адамс оказал срочную медицинскую помощь одному из пассажиров самолета авиакомпании Delta, летевшего в Джексон (штат Миссисипи). Об этом медицинский специалист сам написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Пациент чувствует себя хорошо, — написал Адамс. — А я как офицер Службы общественного здравоохранения США всегда рад помочь!»

Другие подробности главный санитарный врач США не привел.

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