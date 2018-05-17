Наводнения в Узбекистане: есть погибшие

Ташкент, , 12:22 — REGNUM В результате наводнений в Узбекистане, вызванных проливными дождями, погибли пять человек, сообщает 17 мая Anadolu.

Специализированные службы предпринимают все необходимые усилия для оказания помощи пострадавшим.

Напомним, проливные дожди в Узбекистане продолжаются не первый день, так, ранее на этой неделе уже было объявлено о повреждении порядка 200 домов от действия природной стихии.

Читайте ранее в этом сюжете: Наводнения в Афганистане привели к гибели десятков человек по всей стране