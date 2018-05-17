Четверг, 17 Мая 2018 года
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Наводнения в Узбекистане: есть погибшие

Происшествия

Сотни жилых домов были разрушены

Ташкент, 17 мая 2018, 12:22 — REGNUM  В результате наводнений в Узбекистане, вызванных проливными дождями, погибли пять человек, сообщает 17 мая Anadolu.

Специализированные службы предпринимают все необходимые усилия для оказания помощи пострадавшим.

Напомним, проливные дожди в Узбекистане продолжаются не первый день, так, ранее на этой неделе уже было объявлено о повреждении порядка 200 домов от действия природной стихии.

Читайте ранее в этом сюжете: Наводнения в Афганистане привели к гибели десятков человек по всей стране

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Наводнения
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