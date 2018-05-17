Потенциальные убийцы: Владивосток лишился почти десятка торговых центров

Владивосток, , 12:04 — REGNUM Сразу два торгово-развлекательных центра были закрыты во Владивостоке 17 мая. Причина — выявленные нарушения требований пожарной безопасности, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Доходит до того, что специалисты не могут установить, из чего сделана отделка зданий и помещений.

Читайте также: Потенциальные убийцы: Хабаровск остался без крупных ТРЦ, люди митингуют

В Приморье во Владивостоке приостановлена деятельность двух очередных ТЦ: «Золотой Рог» и «Бум». Принудительное исполнение решения суда о запрете на осуществление деятельности связано с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности.

Читайте также: «Потенциальные убийцы»: в Приморье закрыли пожароопасный кинотеатр

«При эксплуатации торгового центра «Бум» на нескольких этажах была сделана перепланировка помещений без согласования с нормативами пожарной безопасности. И даже внешняя отделка здания выполнена из материалов с неустановленной группой горючести. До устранения этих и других нарушений в торговый центр покупатели допускаться не будут. Это уже девятое во Владивостоке здание, закрытое по итогам проверок», — пояснила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сотрудник прокуратуры.

При этом у собственников своя версия, и они не согласны с решением о закрытии ТЦ.

«У нас были выявлены 53 нарушения, большинство из них мелкие, 37 из них мы уже устранили. Из крупных нарушений — отсутствие автоматической системы пожаротушения и дымоудаления», — уверена предприниматель.

Она также сказала, что проверки пожарной безопасности проходят у них регулярно, но серьезных нарушений не было.

Подобные нарушения пожарной безопасности выявлены и в торговом центре «Золотой Рог».

Ранее уже была приостановлена деятельность магазинов «Счастливое детство», Terranova, кинотеатра New wave Cinema, административно-торгового центра «Технариум», «Велес», кафе «Шоколадница» и супермаркета «Рэми».

Как сообщало ИА REGNUM, проверки мест массового пребывания людей проводятся в стране после трагедии в Кемерове, где при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, из которых большинство — дети.

Читайте также: Более 70% кемеровчан высказались за создание сквера на месте сгоревшего ТРЦ