В Югре жалуются на Росгвадию

Лянтор, Югра, , 13:16 — REGNUM В Югре жители города Лянтора (ХМАО) жалуются властям автономного округа на действия региональной Росгвардии. Управление СКР по ХМАО проводит процессуальную проверку сигналов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

О жалобе граждан сообщает газета «Коммерсант». В петиции сказано, что вечером 4 мая 2018 года сотрудники местного ОМОН провели рейд по нескольким кафе Лянтора, повалили отдыхающую публику на пол, будто бы заставляя имитировать плавание, затем якобы задержали там несколько десятков человек.

В жалобе рассказывается также о по квартирном рейде с жёсткими задержаниями. Житель Лянтора, который соблюдает все каноны ислама, Артем В. заявил телекомпании «СургутинформТВ», что ночью в его дом якобы вломились люди в форме ОМОН и балаклавах. Чтобы не пугать жену и ребёнка, Артём вышел в подъезд. Там, по его словам, силовики применили силу.

«Положили меня на пол, начали меня бить, поджигать бороду», — рассказал он телевизионщикам.

По словам Артёма В., над ним и ещё несколькими гражданами издевались всю ночь в УМВД. Их якобы избивали дубинками и пытали электрошокером. Утром увезли в суд и обвинили в неповиновении сотрудникам правопорядка.

Все пострадавшие якобы написали жалобы в прокуратуру. В пресс-службе Росгвардии поясняют СМИ, что в начале мая в Лянторе проходили оперативно-профилактические мероприятия, в ходе которых двое мужчин оказали неповиновение сотрудникам ОМОН. Граждане были доставлены в отдел полиции. Пресс-служба прокуратуры не называет число заявлений, а СКР сообщает о проверке инцидентов.

Отметим, что город Лянтор относится к Сургутскому району. В августе 2017 года в городе Сургуте произошла резня. Религиозный фанатик Артур Г. ножом ранил восьмерых прохожих у торгового центра. В рамках расследования дела 22 февраля 2018 года сургутская резня была признана терактом, задержано десять человек. Согласно официальному заявлению окружной полиции решается вопрос о возбуждении ещё 12 уголовных дел, связанных с августовской трагедией. Напомним, ответственность за резню в Сургуте взяла на себя группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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