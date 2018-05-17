В Татарии умерла пациентка, которой врачи трижды отказывали в медпомощи

Бугульма, Татария, , 11:57 — REGNUM В Бугульминской ЦРБ скончалась 22-летняя пациентка, которой врачи трижды отказали в предоставлении медицинской помощи, сообщает 17 мая пресс-служба следственного управления СК России по Татарии.

«18 и 19 февраля женщина обращалась в больницу с жалобами на плохое самочувствие, однако в госпитализации ей отказывали», — говорится в сообщении. Врачи рекомендовали женщине амбулаторное лечение на дому.

20 февраля, почувствовав серьезное ухудшение, женщина снова вызвала «скорую». Приехавшие на вызов медики не согласились с необходимостью госпитализации и оставили пациентку дома. В больницу она была госпитализирована только вечером, когда в четвертый раз обратилась за помощью. При этом медики так и не приняли мер по спасению женщины, в результате чего она умерла.

Уголовное дело по факту вопиющего нарушения при исполнении обязанностей возбуждено части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводятся следственные действия.

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