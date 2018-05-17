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Под Комсомольском-на-Амуре потушен лесной пожар

Происшествия

Пламя могло угрожать объектам жилой инфраструктуры крупного города

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 17 мая 2018, 11:46 — REGNUM  Невдалеке от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) города Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) потушен лесной пожар. Об этом сообщает 17 мая пресс-служба регионального управления МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что пламя стремительно перемещалось в сторону города, учитывая близость НПЗ, можно предположить, что пожар мог угрожать не только самому предприятию, но и объектам жилой инфраструктуры крупного города с более чем 400-тысячным населением.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая вблизи посёлка Пугачёво в Удмуртии на территории бывшего военного полигона пожарными расчётами МЧС было ликвидировано открытое горение. В настоящее время на заброшенном военном объекте не отмечается детонация боеприпасов.

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Лесные пожары — 2018
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