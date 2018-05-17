МВД Белоруссии закрыло 22 сайта за пропаганду и распространение наркотиков

Минск, , 11:37 — REGNUM В Белоруссии запретили доступ к 22 сайтам за распространение и пропаганду наркотиков, сообщает 17 мая «Беларусь сегодня».

Согласно сообщению, МВД Белоруссии, руководствуясь статьями «О средствах массовой информации» и «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков» закрыло доступ к 22 сайтам. Из них 21 ресурс публиковал сведения о том, где купить наркотики, а еще один сайт пропагандировал потребление наркотических веществ.

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Напомним, за девять месяцев 2017 года в Белоруссии уменьшилось на 16,2% количество преступлений, связанных с наркотиками. За данный период было совершено 4,2 тыс. подобных преступлений, из которых 2 тыс. — сбыт наркотических веществ.

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