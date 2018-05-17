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Алтайские браконьеры плевали на запрет ловли рыбы

Происшествия

По фактам незаконной добычи водных биоресурсов сотрудники транспортной полиции возбудили восемь уголовных дел

Алтайские браконьеры плевали на запрет ловли рыбы
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Алтай

Барнаул, 17 мая 2018, 11:24 — REGNUM  Временный запрет на ловлю рыбы, действующий сейчас в водоёмах Алтайского края, не стал преградой для некоторых рыбаков. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM сотрудник Алтайского линейного управления МВД России на транспорте Ольга Зубова, с начала навигации в ходе рейдовых мероприятий на водных объектах края и акватории Телецкого озера сотрудниками Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России задержаны 20 браконьеров. У них изъяты сети, лодки, а также свыше 700 единиц различных видов рыбы.

«Большинство рыбаков достоверно знали, что пользуются запрещенным орудием лова. Кроме того, у одного из браконьеров, осуществляющего вылов в протоке Оби (Центральный район Барнаула) в числе прочей рыбы изъят экземпляр нельмы, относящейся к ценным породам рыбы, занесенным в Красную книгу Алтайского края как исчезающий вид», — пояснила Ольга Зубова.

По её словам, в отношении нарушителей закона возбуждены 8 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Помимо этого двое рыбаков получат штрафы в соответствии со ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство) в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

Напомним, в Алтайском крае временный запрет на ловлю рыбы некоторыми способами вступил в силу в конце апреля 2018 года. Меры приняты на период нереста для сохранения и приумножения водных биологических ресурсов.

Так, с с 20 апреля по 20 мая запрещено рыбачить в Оби с притоками и поймами; по 15 июля — на реках Чумыш, Чарыш, Песчаная, Ануй, Алей от устьев вверх по течению на протяжении 15 км; с 25 апреля по 25 мая — в озерах края; с 25 апреля по 10 июня — в Новосибирском водохранилище в границах Алтайского края.

Вместе с тем, согласно правилам, санкции не распространяются: на добычу рыбы с берега (без использования плавсредств). В период запрета регулярные рейды для мониторинга обстановки продолжатся. К этой работе привлекли вертолет Ми-8 и комплекс беспилотных летательных аппаратов.

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Браконьерство
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