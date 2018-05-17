В Германии арестована банда беженцев, грабивших квартиры

Унна, Германия, , 11:10 — REGNUM Банду беженцев, промышляющую взломом квартир, арестовали в городе Унна (Германия), сообщает 17 мая портал unna24. de

Как сообщили в полиции города, банда состояла из пяти человек. Молодые люди, самому старшему из которых было 24 года, занимались взломом квартир не меньше года.

Сначала был арестован 18-летний мигрант, который в качестве трофея прихватил планшет. Гаджет полиция засекла, как только похититель его включил.

Члены банды планировали дальнейшие взломы, но были задержаны во временном общежитие для беженцев. На данный момент им предъявлено обвинение в трёх взломах, два из которых были в мае и ноябре 2017 года.

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