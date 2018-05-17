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Паводок в Якутии: СКР возбудил дело о халатности

Происшествия

С 12 мая на территориях Усть-Майского, Амгинского и Чурапчинского районов Якутии из-за паводка был объявлен режим чрезвычайной ситуации

Паводок в Якутии: СКР возбудил дело о халатности
Борис Кустодиев. Весна. 1921

Якутск, 17 мая 2018, 10:10 — REGNUM  Дело о халатности чиновников, которые своевременно не предупредили население об угрозе затопления населенных пунктов, возбуждено в Якутии. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по республике.

«Следственными органами … возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами нескольких муниципальных образований по предупреждению и ликвидации ЧС в границах поселений Усть-Майского района», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 12 мая на территориях Усть-Майского, Амгинского и Чурапчинского районов Якутии из-за паводка был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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