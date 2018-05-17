В Южной Корее произошла утечка хлора, пострадали 13 человек

Сеул, , 10:10 — REGNUM В результате утечки хлора на химическом заводе на юго-востоке Южной Кореи пострадали, по меньшей мере, 13 человек. Об этом 17 мая сообщает агентство Ренхап.

ЧП произошло около 10:00 по местному времени на заводе в городе Ульсан. Специалисты предприятия допускают, что авария могла произойти во время перекачки газа в хранилище.

После поступления тревожного сигнала на место ЧП незамедлительно выдвинулась специальной обработки местности. Отмечается, что завод находится вдали от населенных пунктов, поэтому пострадавших среди жителей нет.

Читайте также: На АЭС в Южной Корее произошла авария, остановлен реактор