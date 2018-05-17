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В Южной Корее произошла утечка хлора, пострадали 13 человек

Происшествия

Авария могла произойти во время перекачки газа в хранилище

Сеул, 17 мая 2018, 10:10 — REGNUM  В результате утечки хлора на химическом заводе на юго-востоке Южной Кореи пострадали, по меньшей мере, 13 человек. Об этом 17 мая сообщает агентство Ренхап.

ЧП произошло около 10:00 по местному времени на заводе в городе Ульсан. Специалисты предприятия допускают, что авария могла произойти во время перекачки газа в хранилище.

После поступления тревожного сигнала на место ЧП незамедлительно выдвинулась специальной обработки местности. Отмечается, что завод находится вдали от населенных пунктов, поэтому пострадавших среди жителей нет.

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