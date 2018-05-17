ВСУ нарушили перемирие в ДНР 31 раз

Донецк, , 09:56 — REGNUM Донецкая Народная Республика (ДНР) подверглась обстрелам со стороны ВСУ 31 раз за сутки 16 мая, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские военные обстреляли Горловку, Гольмовский, Доломитное, Зайцево, Ясиноватую, Докучаевск, Спартак, Минеральное, Жабичево, Петровское, Крутую Балку, Ленинское, Саханку, Коминтерново. Обстрелы велись из гранатометов, минометов, артиллерийских орудий, стрелкового оружия.

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Напомним, также за прошедшие сутки ВСУ девять раз обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) из всех видов вооружения, под огонь артиллерийских орудий и минометов попали шесть населенных пунктов.

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