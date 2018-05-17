В Барнауле осуждён вербовщик религиозных экстремистов

Барнаул, , 09:41 — REGNUM В Барнауле осуждён мужчина, уличённый правоохранителями в вовлечении жителей Барнаула и Новосибирска в деятельность международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подробности уголовного дела, возбуждённого по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ («Склонение лица к деятельности в экстремистской организации»), корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 17 мая, в УФСБ РФ по Алтайскому краю.

Собрания членов организации с соблюдением мер конспирации проводились с 2015 года в арендованном помещении одного из барнаульских кафе, в котором мужчина организовал молельную комнату.

«На еженедельных религиозных собраниях он начал пропагандировать среди приходивших идеологию и ценности международной религиозной экстремистской организации. При внушении основ «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) он позиционировал их как единственно верное исламское учение», — отмечают в ФСБ.

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Задержание вербовщика произошло в октябре 2016 года по итогам спецоперации, которая проводилась одновременно по четырем адресам в Барнауле. Также при задержании была изъята экстремистская литература. В ходе следственных мероприятий вербовщик дал исчерпывающие признательные показания. За свои деяния решением суда он приговорен к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Напомним, «радикальный ислам» считается основным поставщиком и главным распространителем терроризма. Несмотря на то, что Алтайский край от регионов с напряженной обстановкой отделяют многие тысячи километров, здесь время от времени все же появляются новости о тех или иных случаях проявления экстремизма. Большинство из них связано с распространением запрещенной в России литературы, но в распоряжении правоохранителей имеются и более серьезные факты.

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