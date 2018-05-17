Пожарные ликвидировали открытый огонь на военном полигоне в Удмуртии

с. Пугачево, Удмуртия, , 09:09 — REGNUM На территории бывшего военного полигона вблизи посёлка Пугачёво в Удмуртии ликвидировано открытое горение. Об этом сообщает 17 мая пресс-служба регионального управление МЧС РФ.

В настоящее время не отмечается детонация боеприпасов, отметили в ведомстве. По данным экстренной службы, в ликвидации пожара принимала участие авиация МЧС — на горевшую территорию было сброшено более 50 кубометров воды.

Напомним, 16 мая из-за возгорания сухой травы на территории заброшенного военного объекта произошло возгорание. Около 2 тыс. жителей поселка Пугачево были эвакуированы из-за опасности возгорания домов. В МЧС сообщили, что в тушении пожара были задействованы более 2 тыс. человек и 60 единиц техники.

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