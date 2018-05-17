Голова на амулет: в Мали убили девочку-альбиноса

Бамако, , 08:57 — REGNUM В Мали от рук злоумышленников погиб ребёнок. Пятилетняя девочка стала жертвой суеверий. Трагедия разыгралась в деревне Фана за 125 километров от города Бамако — столицы республики, сообщает Daily Mail. В дом, где спали мать с двумя детьми, ворвались вооружённые люди и похитили ребёнка. Позднее девочка-альбинос была найдена обезглавленной.

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За то, что стражи порядка не смогли обеспечить безопасность ребенка, в деревне местные жители сожгли полицейский участок. По словам генсекретаря Федерации ассоциаций людей с альбинизмом в Западной Африке Мамаду Сиссоко, это было ритуальное убийство.

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Как сообщало ИА REGNUM, чернокожие-альбиносы — самая уязвимая часть общества Восточной Африки. Местные верят, что амулеты из частей тела альбиносов способны вылечить болезни, а также принести богатство и удачу. Поэтому на них устраивается настоящая охота.

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