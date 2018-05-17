Сестра невесты принца Гарри пострадала в результате ДТП

Вашингтон, , 08:53 — REGNUM В США попала в ДТП сводная сестра актрисы Меган Маркл, которая 19 мая выйдет замуж за британского принца Гарри. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в среду, 16 мая, во Флориде.

По данным источников, женщину госпитализировали с подозрением на перелом лодыжки и разрыв коленных связок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл, назначенная на 19 мая, пройдёт в Виндзорском замке. После торжественной церемонии состоится частный приём, организованный наследником престола принцем Чарльзом, отцом принца Гарри.

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