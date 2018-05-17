Бочка пива влетела в лобовое стекло австралийскому водителю

Сидней, Австралия, , 08:51 — REGNUM В пригороде Сиднея в Австралии упавшая на дорогу бочка пива спровоцировала аварию. Кадры происшествия были опубликованы на YouTube-канале ViralHog.

По словам водителя пострадавшего автомобиля, рано утром он ехал по трассе М4 в Уэнтвортвилле, как вдруг прямо в автомобиль влетела злополучная бочка.

Отмечается, что транспортное средство получило серьёзные повреждения, в настоящее время дело расследует полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Риге автомобилист, которому исполнилось 100 лет, въехал задним ходом в припаркованный Mercedes.

Полицейские задержали виновника аварии, который уже собирался покинуть место ДТП.

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