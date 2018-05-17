ВСУ девять раз обстреляли ЛНР

Луганск, , 08:16 — REGNUM Девять раз обстреляли украинские военнослужащие Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 16 мая, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, под обстрелы попали пгт Калиново, села Лозовое, Нижнее Лозовое, Логвиново, Калиновка, Желобок. ВСУ применяли артиллерийские снаряды калибра 122 мм, мины калибра 120 мм и 82 мм, оружие БМП, различные гранатометы и стрелковое оружие.

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Напомним, с 30 марта в Донбассе действует «пасхальное» перемирие, однако украинские солдаты его не соблюдают. В результате из-за ежедневных обстрелов разрушается инфраструктура городов, гибнут и страдают люди.

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