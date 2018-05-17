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В Якутии обнаружены фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»

Происшествия

В ноябре 2017 года и феврале 2018 года с космодрома «Восточный» состоялись запуски ракет «Союз-2.1б» и «Союз-2.1а»

Якутск, 17 мая 2018, 08:09 — REGNUM  Три фрагмента отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2» обнаружены на территории Алданского района в Якутии 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе министерства охраны природы региона.

«На территории Алданского района в результате облета было обнаружено 3 фрагмента отделяющихся частей ракеты-носителя», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года и феврале 2018 года с космодрома «Восточный» состоялись запуски ракет «Союз-2.1б» и «Союз-2.1а».

Большой фрагмент ракеты «Союз-2.1а», запущенной в феврале, нашли в Вилюйском улусе в 120 км от населенного пункта. Всего радары зафиксировали 7 мест падения отделяющихся частей ракеты.

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