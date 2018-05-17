Свыше десятка лесных пожаров полыхают в Сибири

Улан-Удэ, , 08:05 — REGNUM В Сибирском федеральном округе пожарные и лесная охрана спасают зелёные насаждения от огня. По данным региональных МЧС, на 17 мая пять торфяных и десять лесных пожаров зафиксированы на территории Бурятии. Общая площадь возгорания достигал почти 30,8 га. Торфяник тлеет на площади свыше 17 га.

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Как отметили в чрезвычайном ведомстве, к возгораниям в большинстве случаев привели палы сухой травы местными жителями. Всего же, по данным федеральной авиалесоохраны, лесные пожарные за сутки с 16 на 17 мая в регионах России был ликвидирован 91 пожар на площади 8,6 тыс. га. На сегодня непотушенными остаются 20 лесных пожаров на площади 2,3 тыс. га, из которых почти половина приходится на Свердловскую область (941 га).

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Как сообщало ИА REGNUM, с 15 на 16 мая в России действовало 19 лесных пожаров на площади 5 497 га. Зелёные насаждения горели в Челябинской, Свердловской, Томской областях, а также Забайкальском, Хабаровском, Красноярском, Пермском краях.

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