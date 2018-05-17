Авиация МЧС возобновила работы по тушению пожара в Пугачеве

с. Пугачево, Удмуртия, 17 мая 2018, 08:04 — REGNUM В Удмуртии возобновилась работа авиации по тушению пожара на месте ЧС на территории бывшего военного полигона в Пугачеве, сообщает региональный главк МЧС РФ.
По данным ведомства, работа авиации по тушению очагов возгорания возобновлена с 7:10 мск, облет территории совершают самолет Бе-200 и вертолет Ми-8.
До этого работе авиации мешала сильная задымленность и туман.
Днем ранее над территорией, где возник пожар, сбросили более 50 тонн воды. Площадь пожара на территории бывшего военного полигона составляет 300 га.
В пункты временного размещения из расположенного поблизости военного городка эвакуировали 2 тыс. жителей.