В Сумской области обнаружили более 4,5 тыс. «забытых» взрывателей

Киев, , 07:49 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) изъяла 4,511 тыс. взрывателей на заводе в Сумской области, сообщает 17 мая «112 Украина».

Согласно сообщению, завод должен был утилизировать взрыватели в 2016 году, однако не сделал этого. Мотивы подделки документов об уничтожении взрывателей пока не установлены. Полиция открыла уголовное дело по факту подделки документов.

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Напомним, ранее двух преступников, торговавших патронами и гранатами, задержали в Харькове. Злоумышленники продавали патроны для автоматов и боевые гранаты. Им предъявлено обвинение по статье «Незаконное обращение с оружием», максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

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