В Китае в результате ДТП погибли семь человек

Пекин, 17 мая 2018, 07:31 — REGNUM На северо-востоке Китая столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает Вести.Ru.
ДТП произошло в четверг, 17 мая, на территории провинции Цзилинь.
По последним данным, в результате инцидента погибли семь человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.
Причины ДТП пока неизвестны.
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