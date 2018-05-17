В Китае в результате ДТП погибли семь человек

Пекин, , 07:31 — REGNUM На северо-востоке Китая столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает Вести.Ru.

ДТП произошло в четверг, 17 мая, на территории провинции Цзилинь.

По последним данным, в результате инцидента погибли семь человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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