Четверг, 17 Мая 2018 года
08:17:03 МСК

В Китае в результате ДТП погибли семь человек

Происшествия

ДТП произошло в четверг, 17 мая, на территории провинции Цзилинь

Пекин, 17 мая 2018, 07:31 — REGNUM  На северо-востоке Китая столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает Вести.Ru.

ДТП произошло в четверг, 17 мая, на территории провинции Цзилинь.

По последним данным, в результате инцидента погибли семь человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

Читайте также: Вездеход с людьми затонул в Коми

А также: В Оренбуржье возбудили дело после «пьяного» ДТП с патрульной машиной

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить