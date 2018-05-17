Приостановлены работы на горящем военном полигоне в Удмуртии

с. Пугачево, Удмуртия, , 07:38 — REGNUM На бывшем военном полигоне в Удмуртии приостановлено тушение пожара. Это связано со сложностью данного вида работ в тёмное время суток, сообщили 17 мая в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что около 2 тыс. жителей были эвакуированы из поселка Пугачево из-за опасности возгорания жилья в населённом пункте. По сведениям экстренных служб, в тушении возгорания задействованы более 2 тыс. пожарных и 60 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь пожара в удмуртском селе Пугачево увеличилась до 300 гектаров. Тушение возгорания продолжается. Представитель управления МЧС РФ по Удмуртии отметил, что на полигоне происходит единичная детонация снарядов. Боеприпасы взрываются на расстоянии полутора километров от ближайшего населенного пункта, и в них не содержится опасных химических соединений.

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