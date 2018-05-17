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На юго-востоке Китая затонуло грузовое судно, идет поиск пропавших моряков

Происшествия

К 16:00 по местному времени было спасено пять человек, однако еще шесть по-прежнему находятся в воде

Фучжоу, Китай, 17 мая 2018, 04:55 — REGNUM  Шесть человек пропали без вести в результате крушения грузового суда в морской зоне к востоку от китайской провинции Фуцзянь, сообщают местные власти, передает 16 мая агентство Синьхуа.

Ранним утром 16 мая одиннадцать членов экипажа, находившиеся на борту грузового судна, упали в воду в 1,8 морских милях от побережья острова Танъюй близ города Фучжоу.

Местные морские поисково-спасательные бригады были немедленно направлены на место катастрофы, как только о ней стало известно в 6:30 по местному времени.

К 16:00 по местному времени было спасено пять человек, однако еще шесть по-прежнему находятся в воде. Для спасения оставшихся моряков были подняты вертолеты и направлены поисково-спасательные суда.

Напомним, что ранее в конце февраля на реке в китайской провинции Хунань затонул сухогруз. В результате трагедии погибла почти вся команда. Спастись удалось только одному члену экипажа.

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