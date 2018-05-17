Авиакомпания Sichuan Airlines проверила все свои самолеты после инцидента

Чэнду, Китай, , 03:56 — REGNUM Китайская авиакомпания Sichuan Airlines провела проверку всех воздушных судов той же модели, что недавно было вынуждено совершить посадку из-за поломки окна кабины, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

Никаких проблем не выявлено во время проверки. Рейс 3U8633 авиакомпании Sichuan Airlines 14 мая был вынужден изменить курс на столицу провинции Сычуань город Чэнду, двигаясь по ранее намеченному маршруту из города центрального подчинения Чунцина до столицы китайского Тибета Лхасы.

В управлении гражданской авиации Китая (CAAC) сообщили, что было сломано окно кабины самолета Airbus A319, пролетавшего мимо Чэнду. Команда самолета объявила о экстренном коде 7700 и приземлила самолет в аэропорту сычуаньской столицы.

Расследование, инициированное CAAC зафиксировало, что сломанное окно было подлинной деталью и не вызывало никаких подозрений с того время, как самолет был запущен в эксплуатацию 26 июля 2011 года.

Как сообщало ИА REGNUM, все члены экипажа и 119 пассажиров находятся в полной безопасности, однако двое членов экипажа по-прежнему получают медицинское лечение. Расследование продолжается.

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