За селфи на Крымском мосту байкеров ждет штраф

Краснодар, , 03:11 — REGNUM Байкерам, остановившихся на Крымском мосту, чтобы сделать фото, грозит штраф за нарушение ПДД, 16 мая сообщает ТАСС.

По данным издания, байкеры в момент остановки попали в поле зрения одной из камер наблюдения, которая зафиксировала нарушение правил дорожного движения.

Также сообщается о том, что это не единственное нарушение в первый день движения по мосту.

Напомним, что 16 мая — первый день, когда дорожное движение по мосту через Керченский пролив было открыто для всех желающих.

Торжественное мероприятие прошло при участии президента России Владимира Путина, который проехал по мосту за рулем КамАЗа. После этого в СМИ появились сомнения, не нарушил ли глава государства правила дорожного движения.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Крымский мост уже побил рекорд Керченской паромной переправы по количеству автотранспорта за сутки.

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