Возможной причиной смерти Котлера называют долги и проигранный суд

Москва, , 01:54 — REGNUM Вероятной причиной смерти члена экспертного совета «Единой России» Юрия Котлера могут быть долги и недавнее банкротство, 16 мая сообщает Telegram-канал «112».

За несколько дней до гибели, 8 мая, Юрий Котлер проиграл суд, о чем свидетельствует определение арбитражного суда Москвы, и был признан банкротом.

По материалам суда, у Котлера был долг банку ВТБ в размере 48 782 869,23 рублей и неустойка в размере 1 629 602,47 рублей. По решению суда Котлер был признан банкротом. Сам должник на суд не являлся.

Долг у экс-банкира образовался от невыплаты кредита на приобретение жилья.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 мая в своей квартире был обнаружен мертвым бывший старший вице-президент ВТБ Юрий Котлер с огнестрельным ранением головы.

При обыске была обнаружена предсмертная записка, однако официальных заявлений об обстоятельствах гибели не приводится.

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