В квартире Юрия Котлера нашли предсмертную записку

Москва, , 01:08 — REGNUM Бывший вице-президент ВТБ и экс-глава кадрового резерва «Единой России» Юрий Котлер обнаружен мертвым в съемной квартире с огнестрельным ранением головы, сообщает 16 мая Telegram-канал «112».

По их данным, тело Котлера обнаружили в кресле. Дверь была заперта изнутри, поэтому сотрудникам МЧС пришлось ее вскрывать.

Позже была обнаружена предсмертная записка Котлера, в которой он говорит о любви к своей семье и что он «их очень сильно подвёл».

Официальных заявлений по поводу причин или обстоятельств гибели экс-президента ВТБ нет.

Напомним, что Юрий Котлер с мая 2013 года по 2015 год занимал пост старшего вице-президента ВТБ. В феврале 2018 года Котлер стал членом высшего экспертного совета партии «Единая Россия».

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