Самолёт разбился рядом с железной дорогой Белград — Нови-Сад

Белград, , 22:39 — REGNUM Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолёта в пригороде Белграда, передаёт 16 мая «Радио и телевидение Сербии».

Как сообщается, самолёт CH-601 Zenair упал при заходе на посадку на аэродроме «13 мая» в населённом пункте Земун-Поле.

На борту воздушного судна находились мужчина — инструктор по пилотированию и женщина. В результате крушения оба погибли.

Отмечается, что в непосредственной близости от аэродрома располагается железная дорога Белград — Нови-Сад. Взлётно-посадочная полоса проходит на расстоянии 70 метров от путей.

По предварительным данным, авиакатастрофа не привела к повреждению железнодорожной линии.

Причины крушения самолёта в настоящее время выясняются.