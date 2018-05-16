Недалеко от Новой Зеландии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8

Веллингтон, , 21:34 — REGNUM Вблизи Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщает 16 мая геологическая служба США.

По данным службы, сейсмические толчки ощущались в 20:22 мск. Их эпицентр расположен в 281 км юго-западнее новозеландского острова Л'Эсперанс.

Сообщается, что очаг подземных колебаний находится на глубине 10 км.

Сообщений о разрушениях и жертвах пока нет. Угроза цунами также не объявлялась

Читайте также: Ровно 10 лет спустя: Китай вспоминает жертв Вэньчуаньского землетрясения