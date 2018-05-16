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Недалеко от Новой Зеландии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8

Происшествия

Угроза цунами пока не объявлялась

Веллингтон, 16 мая 2018, 21:34 — REGNUM  Вблизи Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщает 16 мая геологическая служба США.

По данным службы, сейсмические толчки ощущались в 20:22 мск. Их эпицентр расположен в 281 км юго-западнее новозеландского острова Л'Эсперанс.

Сообщается, что очаг подземных колебаний находится на глубине 10 км.

Сообщений о разрушениях и жертвах пока нет. Угроза цунами также не объявлялась

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Землетрясения
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