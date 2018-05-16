Площадь пожара в Пугачёво увеличилась до 300 гектаров

с. Пугачево, Удмуртия, , 21:13 — REGNUM Площадь пожара в удмуртском селе Пугачево увеличилась до 300 гектаров. Тушение возгорания продолжается.

«По уточненным данным, площадь пожара составляет порядка 300 гектаров», — цитирует РИА Новости источник в экстренных службах Удмуртии.

Напомним, по словам главы правительства республики Ярослава Семенова, на территории Малопургинского района введен режим ЧС. На месте происшествия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве Удмуртии. К тушению привлечены силы и средства спасательного ведомства в составе 498 человек и 110 единиц техники. Кроме того, на месте работают самолет БЕ-200 и три вертолета МИ-8 с водно-сливным устройством.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сообщения в соцсетях о пожаре, сопровождающемся взрывами, недалеко от села Пугачево, стали появляться около 15:00 по местному времени. В региональном управлении МЧС в то же время сообщали, что горит сухая трава. Опасности для жизни населения нет. Представитель управления МЧС России по Удмуртии позже пояснил, что неподалеку от удмуртского села происходит единичная детонация снарядов. Снаряды взрываются на расстоянии полутора километров от ближайшего населенного пункта, и в них не содержится химически опасных веществ.

«Жители 430 квартир военного городка выведены за пределы опасной зоны. Их готовы принять три пункта временного размещения, но люди предпочитают разместиться у родных и друзей, рассчитывая, что пожар будет локализован в ближайшие сутки», — сказал Семенов, находящийся на месте ЧП.

Также он добавил, что эвакуированы дети, размещавшиеся в детском санатории «Юськи» — 79 человек. Большинство из них уже доставлены к родителям в Ижевск, остальные временно размещены в детском санатории «Ласточка» в Ижевске.

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