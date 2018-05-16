В Удмуртии введён режим ЧС из-за пожара на бывшем военном складе

с. Пугачево, Удмуртия, , 20:50 — REGNUM В Малопургинском районе Удмуртии введён режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на территории бывшего военного склада возле посёлка Пугачёво. Об этом 16 мая сообщил глава правительства республики Ярослав Семёнов.

На месте ЧП работает комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве Удмуртии. В борьбе с огнём задействованы силы и средства территориальных подразделений МЧС, МВД и Росгвардии — в общей сложности 435 человек и более 100 единиц спецтехники, в том числе пожарный поезд.

Также к тушению пожара привлечены самолет БЕ-200 и три вертолета МИ-8 с водно-сливным устройством.

Как подчеркнул Семёнов, непосредственной угрозы жителям и социальным объектам в районе нет. Он заверил, что властями предприняты все необходимые меры предосторожности.

«Жители 430 квартир военного городка выведены за пределы опасной зоны. Их готовы принять три пункта временного размещения, но люди предпочитают разместиться у родных и друзей, рассчитывая, что пожар будет локализован в ближайшие сутки», — сказал глава правительства Удмуртии.

Он также уточнил, что из района эвакуированы только 79 человек — это дети, размещавшиеся в детском санатории «Юськи». Большинство из них уже доставлены к родителям в Ижевск, остальные временно размещены в детском санатории «Ласточка» в Ижевске.

Напомним, на территории бывшей воинской части в селе Пугачево Малопургинского района Удмуртии 16 мая вспыхнул пожар, который привёл к детонации неразорвавшихся снарядов. Из-за взрывов оказалось перекрыто движение по федеральной автотрассе М-7 «Волга» на участке от Ижевска до населённого пункта Малая Пурга.

По предварительным данным причиной пожара стало возгорание сухой травы на территории бывшей воинской части.

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