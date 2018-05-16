В Тюмени женщина подозревается в заказном убийстве матери

Тюмень, , 21:01 — REGNUM Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы Екатеринбурга, которая обвиняется в заказном убийстве своей матери, сообщили 16 мая в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.

Следствием установлено, что женщина заказала убийство пенсионерки своему 41-летнему сожителю, против которого возбуждено уголовные дела по статьям «Убийство» и «Кража».

Жительница Екатеринбурга на протяжении длительного времени испытывала неприязненные отношения к своей матери, которая пыталась активно принимать участие в жизни своей дочери. В ответ подозреваемая решила организовать убийство пенсионерки.

В качестве исполнителя женщина выбрала своего сожителя, который ранее судим за совершение преступлений против жизни. Согласно заранее оговоренному плану 15 сентября 2017 года мужчина прибыл на садовый участок женщины в Тюмени. После ссоры подозреваемый задушил свою жертву и спрятал тело в колодец. Мужчина также похитил телефон и 4 тыс. рублей.

После совершения убийства злоумышленник уехал в Екатеринбург, где был задержан сотрудниками полиции 17 сентября 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Екатеринбурге два местных жителя были обсуждены за убийство бизнесмена в 2003 году. Один из подсудимых был признан виновным в заказном убийстве, а второй — в подстрекательстве и перевозке оружия. Оба получили по 14 лет колонии строго режима.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге бизнесмен осужден за заказное убийство