К тушению пожара в Пугачёво привлекли три вертолета и самолет

с. Пугачево, Удмуртия, , 20:46 — REGNUM К тушению пожара в удмуртском селе Пугачево привлечены три вертолета и самолет. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Малопургинского района.

Ранее глава района Сергей Юрин говорил, что ожидается прибытие самолета БЕ-200 и 3 вертолетов МИ-8 для тушения пожара с воздуха.

Также в администрации отметили, что население военного городка полностью эвакуировано.

«Эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов не обязательна», — подчеркнули в муниципалитете.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сообщения в соцсетях о пожаре, сопровождающемся взрывами, недалеко от села Пугачево, стали появляться около 15:00 по местному времени. В региональном управлении МЧС в то же время сообщали, что горит сухая трава. Опасности для жизни населения нет.

Позднее представитель управления МЧС России по Удмуртии пояснил, что неподалеку от удмуртского села происходит единичная детонация снарядов. При этом угроза жизни населения отсутствует, так как снаряды взрываются на расстоянии полутора километров от ближайшего населенного пункта, и в них не содержится химически опасных веществ.

На место происшествия выехал премьер-министр региона Ярослав Семенов и сотрудники МЧС.

Однако затем появилось сообщение главы Удмуртии Александра Бречалова, который сообщил, что все-таки население военного городка эвакуируют. По данным МЧС, жителей направляют в села Уром, Бобья-Уча, Ильинское и деревню Баграш-Бигра.

Власти республики ожидали стабилизации ситуации к вечеру 16 мая.

Площадь пожара в настоящее время составляет около 100 га. На месте работают 498 сотрудников спасательного ведомства и 110 единиц техники.

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