Следственный комитет начал проверку после обнаружения тела Юрия Котлера

Москва, , 18:41 — REGNUM В Москве проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в квартире на Большой Никитской улице. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Следственный комитет России.

По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Как отметили в ведомстве, в ходе осмотра выявлено, что порядок в квартире не нарушен, следов борьбы обнаружено не было.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователи опрашивают соседей погибшего.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня из различных источников поступила информация о том, что в квартире на Большой Никитской улице в Москве был обнаружен мёртвым член высшего совета «Единой России» Юрий Котлер. Причина смерти — огнестрельное ранение головы.

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