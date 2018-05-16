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Следственный комитет начал проверку после обнаружения тела Юрия Котлера

Происшествия

Член высшего совета «Единой России» Юрий Котлер был найден мертвым в центре Москвы

Москва, 16 мая 2018, 18:41 — REGNUM  В Москве проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в квартире на Большой Никитской улице. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Следственный комитет России.

По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Как отметили в ведомстве, в ходе осмотра выявлено, что порядок в квартире не нарушен, следов борьбы обнаружено не было.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователи опрашивают соседей погибшего.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня из различных источников поступила информация о том, что в квартире на Большой Никитской улице в Москве был обнаружен мёртвым член высшего совета «Единой России» Юрий Котлер. Причина смерти — огнестрельное ранение головы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве найден мёртвым член высшего совета «Единой России» Юрий Котлер

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Самоубийства
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