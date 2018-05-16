В Москве найден мёртвым член высшего совета «Единой России» Юрий Котлер

Москва, , 18:18 — REGNUM Член высшего совета «Единой России» Юрий Котлер 16 мая обнаружен мертвым в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник.

В Telegram-канале Mash cообщается, что тело Юрия Котлера нашли в его съёмной квартире в центре Москвы, причина смерти — огнестрельное ранение головы.

По информации телеканала «Рен ТВ», Котлер три дня не выходил на связь, его начал искать помощник. Не сумев найти его, он вызвал полицию, чтобы вскрыть дверь квартиры.

Обстоятельства гибели политика выясняются.

Юрий Котлер — выпускник журфака МГУ, в начале 90-х годов работал в изданиях РИА «Новости», Time и New York Times. Позднее работал в избирательном штабе Владимира Путина.

С 2008 года Котлер руководил проектом «Единой России» «Кадровый резерв — профессиональная команда страны».

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