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Из Пугачево из-за взрывов снарядов эвакуируют две тысячи жителей

Происшествия

Детонация боеприпасов на горящем складе продолжается

с. Пугачево, Удмуртия, 16 мая 2018, 16:54 — REGNUM  Детонация боеприпасов на территории охваченного пожаром бывшего военного склада около поселка Пугачево в Удмуртии заставляет эвакуировать порядка двух тысяч местных жителей, сообщил 16 мая журналистам РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

По его словам, люди вывозятся в неселенный пункт Малая Пурга.

«Из Пугачево в Малую Пургу эвакуируют порядка 2 тысяч человек, детонация продолжается», — цитирует агентство его слова.

Кроме того, сообщается о том, что из-за взрывов снарядов на горящем складе перекрыто движение автотранспорта по федеральной автотрассе М-7 «Волга» на участке от Ижевска до Малой Пурги.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая на территории бывшего военного арсенала в удмуртском поселке Пугачево произошел сильный пожар, повлекший детонацию боеприпасов.

Ранее сообщалось, что для его тушения привлечены авиация и два пожарных поезда.

Читайте ранее в этом сюжете: В удмуртский поселок Пугачево, где рвутся снаряды, едут два пожарных поезда

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