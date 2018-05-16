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В Португалии разбился автобус с туристами

Происшествия

Ранения получили 15 граждан Великобритании

В Португалии разбился автобус с туристами
Иллюстрация: Geograph.ie
Авария автобуса

Лиссабон, 16 мая 2018, 16:57 — REGNUM  Туристический автобус попал в аварию на юге Португалии, 16 мая передает агентство Associated Press.

Авария автобуса с туристами из Великобритании произошла утром 16 мая в провинции Агаларве, в 120 километрах от Лиссабона.

Согласно сообщению полиции, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик с цементом.

Известно, что в результате катастрофы получили ранения 15 туристов, четверо из них ранены серьезно.

Авария вызвала закрытие трассы из Портимао в аэропорт Фару. Раненые доставлены в больницы города Фару.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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