В Португалии разбился автобус с туристами

Лиссабон, , 16:57 — REGNUM Туристический автобус попал в аварию на юге Португалии, 16 мая передает агентство Associated Press.

Авария автобуса с туристами из Великобритании произошла утром 16 мая в провинции Агаларве, в 120 километрах от Лиссабона.

Согласно сообщению полиции, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик с цементом.

Известно, что в результате катастрофы получили ранения 15 туристов, четверо из них ранены серьезно.

Авария вызвала закрытие трассы из Портимао в аэропорт Фару. Раненые доставлены в больницы города Фару.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Рима взорвался пассажирский автобус