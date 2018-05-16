В Коми расследуют гибель семи человек в вездеходе

Сыктывкар, , 16:43 — REGNUM По факту трагедии с вездеходом в Республике Коми сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные действия.

Как сообщили ИА REGNUM 16 мая в пресс-службе республиканского СУ СКР, по факту происшествия начата процессуальная проверка. Проводится осмотр места происшествия, решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз. Следователи устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

Как сообщалось, на технологической дороге в 20 километрах от поселка Кожва Печорского района в ручей провалился вездеход, в котором ехало девять человек — рабочих с месторождения. Двое из них спаслись, еще нескольких извлекли из затонувшего транспортного средства без признаков жизни.

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По данным республиканского ГУ МЧС, водитель и пассажир, находившийся на переднем сидении, смогли выбраться самостоятельно. Семеро человек, которые находились в кунге, погибли.

Тела погибших доставят в морг Печоры на вертолете, который по указанию главы региона был отправлен сегодня к месту трагедии.

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