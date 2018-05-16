Взрывы на полигоне в Удмуртии сняли на видео местные жители

с. Пугачево, Удмуртия, , 15:50 — REGNUM Взрывы в районе бывшей воинской части недалеко от удмуртского села Пугачево сняли на видео местные жители.

На кадрах показаны столбы дыма, поднимающиеся вверх, и периодически раздаются хлопки. Происходящее в кадре комментируют снявшие ролик мужчины.

Ранее представитель управления МЧС России по Удмуртии пояснил, что неподалеку от удмуртского села происходит единичная детонация снарядов. При этом угроза жизни населения отсутствует, так как снаряды взрываются на расстоянии полутора километров, и в них не содержится химически опасных веществ.

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В администрации Малопургинского района Удмутрии отметили, что эвакуация населения не требуется. На место происшествия уже выехал премьер-министр региона Ярослав Семенов и сотрудники МЧС.

Добавим, в июне 2011 года близ села Пугачево уже происходил подобный инцидент. На заводе по уничтожению старых боеприпасов произошла серия взрывов, от которых пострадали почти пятьдесят человек. Часть из них тогда были госпитализированы. Вернуться в свои дома местным жителям позволили только на следующий день.

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